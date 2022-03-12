عاجل- السيسى يؤكد دعم مصر المطلق لوكالة الأونروا للاستمرار فى القيام بدورها

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة مفوض وكالة الأونروا، مؤكداً سيادته دعم مصر المطلق للوكالة للاستمرار فى القيام بدورها فى تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التى تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية الهامة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضى الفلسطينية خاصةً فى مجالى التعليم والصحة.
كما أشار الرئيس فى ذات السياق إلى أن مصر تؤكد خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية على أهمية تقديم الدعم اللازم للأونروا، لاسيما مع الظروف المادية التى تواجهها، والتداعيات السلبية المترتبة على جائحة كورونا، وذلك بهدف الحفاظ على استمرار عملها بالشكل المطلوب، مع استعداد مصر للمساهمة فى دعم بعض المشروعات الخاصة بالوكالة وبما يسهم فى التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين، خاصةً من خلال المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة، والتى دخلت فى مرحلتها التنفيذية الثانية.
من جانبه؛ أعرب "لازارينى" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مستعرضاً دور وكالة الأونروا، والتحديات الحالية التى تواجهها فى ظل تفاقم الأوضاع على المستويين الإقليمى والعالمى، مؤكداً تعويل الأونروا على دور مصر التاريخى والمقدر فى حشد دعم المجتمع الدولى للوكالة لمواصلة دورها فى دعم اللاجئين الفلسطينيين.
كما أشاد مفوض الأونروا بالأولوية الكبرى التى توليها مصر لملف تحسين الأوضاع بالأراضى الفلسطينية، خاصةً قطاع غزة، والتى تنعكس على الخطوات المتسارعة المتخذة لتعزيز الجهود الجارية الخاصة بإعادة إعمار القطاع فى إطار المبادرة المصرية بتخصيص 500 مليون دولار لهذا الغرض.
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