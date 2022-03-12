حياة كريمة.. توزيع 12 ألف صندوق مواد غذائية ضمن هدية الرئيس بمركز قطور

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة، عبر موقع "فيسبوك"، صورا لتوزيع 12 ألف صندوق مواد غذائية على الأهالى المستحقين فى مركز قطور بمحافظة الغربية، وذلك ضمن مبادرة هدية الرئيس بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم.





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