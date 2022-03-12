إزالة 91 حالة تعد على أراضى ولاية الآثار بالجيزة

جدة - نرمين السيد -

وتابع أحمد راشد، محافظ الجيزة، مجهودات مركز ومدينة البدرشين فى تنفيذ 91 قرار إزالة لتعديات على الأراضى أملاك الدولة "ولاية الآثار" بقرى ميت رهينة وسقارة على مساحة 30 ألف م2، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين بتنفيذ 48 قرار إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة "ولاية الآثار"، على كامل المساحة بقرية ميت رهينة بإجمالى مساحة 10048م2، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. بالإضافة إلى تنفيذ 43 قرارا لإزالة تعديات على أراضى أملاك الدولة "ولاية الآثار" بقرية سقارة على كامل المساحة بإجمالى 20717م2 مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واستكمالا لمجهودات محافظة الجيزة فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية قامت المحافظة من خلال مركز ومدينة الصف بضبط حالة بناء مخالف بزمام وحدة الأخصاص، حيث تم إيقاف الأعمال للبدء فى إزالتها مع مصادرة المعدات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم فك شدة خشبية لبناء دور مخالف بعقار على جسر طراد النيل بالشوبك الشرقى.