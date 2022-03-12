رفقة أسرته.. محمد رمضان يحتفل بوصول متابعيه على إنستجرام إلى 20 مليون

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نشر رمضان مقطع فيديو قصير عبر «إنستجرام»، ظهر فيه هو وزوجته وأولاده وهم هابطين من الطائرة، وعلق عليه قائلًا: "الحمدلله، كل الحب لكل متابعيني على انستجرام".

نشر الفنان محمد رمضان أفيش مسلسله الجديد «المشوار» المقرر أن ينافس به فى موسم رمضان المقبل، وعلق على البوستر: "جمهورنا الجبار جيناكم بـ المشوار.. كل سنة وأنتم طيبين وتمنياتنا لكم بمشاهدة ممتعة".

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد سعيد عبد الغنى، خالد أنور، خالد كمال، ندى بسيونى، كارولين خليل، محمد عز، ندا موسى، ثراء جبيل، محمود الليثى، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، سما إبراهيم، محسن منصور، احمد كمال وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

وتدور أحداث مسلسل "المشوار" حول "ماهر" الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، ويتورط بشكل ما في عالم تجارة الآثار، ويجد نفسه مطلوبا للعدالة، ليدخل في رحلة من الهروب مع زوجته "ورد" والتي تجسدها الفنانة دينا الشربيني، من رجل شرطة يطاردهما.

ويعرض مسلسل «المشوار» على قناة dmc، وأيضا على قناة mbc 1، فضلا عن المنصات الإلكترونية التي من المقرر أن تعرضه دون فواصل إعلانية مثل منصة Watch it ومنصة شاهد الالكترونية.

وكان آخر أعمال محمد رمضان محمد رمضان، مسلسل "موسى" وشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.