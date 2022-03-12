/684973/هشام-الجاهل-للحكومة-أين-توجيهات-الرئيس-بشأن-حماية-محدودى-الدخل-فى-ظل-غلاء-الأسعار-وعدم-الرقابة

تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الغلاء الرهيب والارتفاع غير المبرر للأسعار لكافة السلع، دون أحكام القبضة من الحكومة.

دوت الخليج

وأكمل هشام الجاهل، أن لا أحد ينكر خطوات الإصلاح الاقتصادي التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث نجح الرئيس السيسي بحق فى تحويل التحديات التي واجهت الدولة المصرية لسنوات طويلة إلى فرص تنموية عملاقة لبناء " الجمهورية الجديدة.

هشام الجاهل للحكومة: أين توجيهات الرئيس بشأن حماية محدودى الدخل فى ظل غلاء الأسعار وعدم الرقابة؟

وأضاف عضو مجلس النواب:لقد عاش المصريون أياما عصيبة ومازالوا، مرة مع تحمل جرعات الإصلاحات الاقتصادية التى بدأتها الدولة، ومرة مع تعويم العملة، ومرات مع تبعات فيروس كورونا، إلا أن الرئيس دائما وأبدا ما يؤكد على عدم تأثير المواطن المصرى بتبعات الإصلاح الاقتصادي، وانه لا مساس بمحدودي الدخل، وان المواطن لن يتحمل آثار الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يتبنى خطة حقيقية لرفع الضغوطات المعيشية عن كاهل المواطنين، وهو ما تمثل في رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، وهو ما يؤكد الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية، إلا انه وبالمخالفة لكلمات وتوجيهات الرئيس نجد الحكومة دائبة على ارتفاع الأسعار، فالبلاد تشهد موجة غلاء غير مسبوقة، طالت كل السلع وأثرت على محدودى الدخل بل ومتوسطى الدخل.

واستكمل: فقد شهدت أسعار معظم السلع ارتفاعًا في السوق المحلي، كما أن الأسعار لا تزيد بشكل سنوي أو شهري، بل تتغير على مدار اليوم الواحد، وتنعكس هذه الزيادة قطعاً على أسعار، ووصلت أسعار السلع الإستراتيجية في الأسواق المصرية إلى حد الغليان، لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المعظم.

وطالب النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، أن تقوم الحكومة بحملات تفتيشية للوصول إلى مافيا التجار الجشعين، وان تبعث برسالة طمأنينة إلى المواطن المصرى كي يشعر أن الحكومة على قلب محدود الدخل.