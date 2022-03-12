/684969/بالتزامن-مع-أزمة-ارتفاع-الأسعار-طلب-إحاطة-لتفعيل-الدور-المجتمعي-لشركات-البترول

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة للمستشا الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أموجه للحكومة ممثلة في وزارة البترول بشأن إلزام الشركات العاملة في قطاعي البترول والغاز بدورها المجتمعي في نطاق تواجدها بالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار العديد من السلع.

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وقال زين الدين : أثرت الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم بسبب العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، بشكل كبير على الأسعار والتي ارتفعت بالعديد من السلع الاستهلاكية، وهو الأمر الذي يحتم على شركات البترول والغاز القيام بدورها المجتمعي في المساهمة بالحد من تأثيرات الأزمة.

طلب إحاطة لتفعيل الدور المجتمعي لشركات البترول

وتابع محمد زين الدين: تحدثنا مرارا وتكرارا عن تجاهل الشركات لدورها المنوط بها، ولكن لا حياة لمن تنادي، الأمر الذي يحتم على وزير البترول سرعة إصدار التوجيهات لكافة الشركات من أجل تفعيل هذا الدور المجتمعي، وتحمل هذه الشركات مسئوليتها في مساندة الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أننا مقبولون على شهر رمضان، الأمر الذي يحتم على هذه الشركات المساهمة في توفير احتياجات المواطنين البسطاء في محيط هذه الشركات، لاسيما وأن شركات البترول والغاز تحقق مكاسب كبيرة.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير البترول بمخاطبة جميع الشركات من أجل تفعيل هذا الدور، واتخاذ ما يلزم تجاه الشركات غير الملتزمة بدورها المجتمعي.