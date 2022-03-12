/684966/طارق-رضوان الرئيس-السيسى-سبق-حقوق-الإنسان-الدولى-فى-المطالبة-بالنفاذ-العادل-للقاحات-والأدوية

أشاد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بمطالبة مصر والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا والسنغال وجنوب أفريقيا وتايلاند، في بيان مشترك وذلك فى اطار فعاليات الدورة 49 لمجلس حقوق الانسان الدولى بجنيف المجتمع الدولي بضمان النفاذ العادل للقاحات والأدوية على مستوى العالم، وذلك في إطار حق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية، مؤكداً أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت ثاقبة عندما سبق مجلس حقوق الانسان الدولى عندما طالب من المجتمع الدولى بضرورة التوزيع العادل للقاحات والادوية

دوت الخليج

ووجه رضوان، فى بيان له أصدره اليوم، التحية والتقدير للرئيس السيسى لحرصه على أن تكون مصر مركزاً اقليمياً كبيراً لتصنيع اللقاحات لتوفير احتياجات الدول العربية والافريقية من مختلف انواع اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا مشيداً بما حققته الحكومة المصرية من نجاحات كبيرة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير جميع أنواع اللقاحات للمصريين ولجميع الاشقاء العرب والأفارقة والاجانب الذين يعيشون على أرض مصر وبالمجان مثلهم مثل المصريين تماماً.

النائب طارق رضوان: السيسى سبق حقوق الإنسان الدولى فى المطالبة بالنفاذ العادل للقاحات والأدوية

وأعرب النائب طارق رضوان عن ثقته التامة فى قدرة مصر على أن تكون مركزاً اقليمياً كبيراً فى عالم تصنيع اللقاحات لتوفيره لجميع الدول العربية والافريقية مؤكداً أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف

وكان السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف قد أعلن أن البيان المشترك أكد أن ضمان الحصول على اللقاحات والأدوية يعد أمرًا حاسمًا لمكافحة "الأوبئة المزمنة" مثل فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل، فضلاً عن الأمراض الأخرى، حيث دعت مصر المجتمع الدولي إلى تهيئة الظروف المواتية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بالتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع المدني، بما في ذلك القطاع الخاص، لضمان إتاحة هذه اللقاحات والأدوية للجميع، في كل مكان دون تمييز.

أضاف المندوب الدائم أن البيان المشترك أكد الحاجة إلى ضمان الوصول العادل والمنصف إلى الأدوية واللقاحات الآمنة والفعالة والعالية الجودة وبأسعار معقولة، معربًا عن الأسف لتلقي أقل من ١٥٪ فقط من السكان في البلدان منخفضة الدخل جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-١٩ حتى الآن، ومشددًا على أهمية التغلب على التفاوتات في الوصول وتعزيز التوزيع العالمي للقاحات والأدوية.

ودعا البيان المشترك بمجلس حقوق الإنسان إلى تعزيز البنية التحتية للصحة العامة، وكذلك تعزيز وتوسيع الإنتاج الإقليمي والمحلي من خلال تشجيع الأساليب المبتكرة للشراكات العالمية وعمليات نقل التكنولوجيا، مؤكداً أهمية أن تكون اللقاحات الخاصة بكوفيد-١٩ في متناول الجميع على الفور، ولا سيما للفئات الفقيرة والأكثر ضعفاً حول العالم، وبما يوفر الأمان للجميع.

تجدر الإشارة إلى أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت بندًا خاصاً بالحق في الصحة، والذي أكد التزام الدولة بأن تكفل لكل مواطن مصري التمتع بالرعاية الصحية المتكاملة ومد مظلة التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين.

وتستهدف الإستراتيجية على مدار ٥ سنوات، اتصالاً بالحق في الصحة، تعزيــز تغطيــة الخدمــات الصحيــة علــى مســتوى الجمهوريــة، وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة، والنائيــة، والحدوديــة، وزيادة الوعي بأهمية الحفاظ على الصحة العامة، فضلاً عن زيادة معدلات وسرعة تأدية الخدمة الطبية لمتلقى العلاج على نفقة الدولة، ضمن مجموعة من الأهداف التي تهدف إلى ضمان حق كل مواطن في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدني.