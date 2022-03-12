/684963/اليوم-عزاء-الكاتب-يسري-الجندي-بمسجد-الحامدية-الشاذلية-في-المهندسين

تقيم أسرة الكاتب الكبير الراحل يسري الجندي، عزاءه اليوم السبت، عقب صلاة المغرب من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

دوت الخليج يرصد موعد عزاء الكاتب يسري الجندي.

وفاة يسري الجندي عن عمر يناهز ال 80 عامًا

ورحل الكاتب يسري الجندي، الأربعاء، عن عمر ناهز 80 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ينعي يسري الجندي

ونعى الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وجميع العاملين بالهيئة، الكاتب المسرحي الكبير يسري الجندي.

وقال عطوة، إن الكاتب الكبير يعد أحد الأعلام البارزين الذين أثروا المسرح المصري والعربي بأعماله التي أولى اهتمامًا خاصًا فيها للتراث الشعبي، كما كان له دور كبير في تطوير العمل بمسرح الثقافة الجماهيرية وفي عمل المؤسسة بشكل عام، وقدّم عزاءه لأسرته ومحبيه وتلاميذه، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته.

ونعاه الكاتب والناقد المسرحي جرجس شكري عبر حسابه الرسمي «فيسبوك» قائلًا: "يسري الجندي الكاتب المسرحي الكبير وداعا، اليوم فقد المسرح المصري أحد رموزه المخلصين".

وكتب مخيون: "وداعا يسرى الجندي، أديبا وكاتبا مخلصا لقضايا الوطن أدعو الله أن يتقبلك في الفردوس الأعلى، وأن تبقى ذكراك خالدة بيننا".

بدايات يسري الجندي الفنية

يسري الجندي بدأ تواجده في الساحة المسرحية ابتداء من أواخر الستينيات بكتابة مسرحية: «ما حدث لليهودي التائه مع المسيح المنتظر»، وتوالت بعدها مسرحيات مهمة حيث توجت اجتهاداته عام 1981 بحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في المسرح ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى ثم جائزة الدولة للتفوق عام 2005 للفنون.

قدمت له على خشبة المسرح العديد من الأعمال المسرحية، من بينها مسرحية «بغل البلدية» بالعامية 1969، ومسرحية «حكاية جحا مع الواد قلة» بالعامية 197، ومسرحية «ما حدث لليهودي التائه مع المسيح المنتظر» بالفصحى عام 1972 بمسرح الحكيم، وأوقفت ثم أعيد عرضها عام 1988 تحت اسم «القضية 88»، ثم عرضت على مسرح البالون عام 1993 تحت اسم «السيرك الدولي»، ثم عرضت عام 2007 تحت اسم «القضية 2007»، وأوقفت مرة أخرى، ومسرحية «علي الزيبق» بالعامية 1973، ومسرحية «حكاوي الزمان» بالعامية والفصحى 1974.