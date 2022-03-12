وزير الزراعة ومحافظ أسوان يتفقدان أول محطة لإنتاج شتلات قصب السكر بكوم أمبو ضمن«حياة كريمة»

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/684971/وزير-الزراعة-ومحافظ-أسوان-يتفقدان-أول-محطة-لإنتاج-شتلات-قصب-السكر-بكوم-أمبو-ضمنحياة-كريمة
قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أشرف عطية محافظ أسوان واللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد واللواء أ.ح كرم سالم محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.
دوت الخليج
مشروعات الخدمة الوطنية
بتفقد أول محطة مخصصة لإنتاج شتلات القصب في كوم امبو.
وقال القصير أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات واستخدام أفضل أساليب الري الحديث من أجل زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج مما يحقق مردود اقتصادي إيجابى للمزراعين ورفع مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
واضاف القصير أن محطة كوم امبو لإنتاج شتلات قصب السكر هى الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا لإنتاج شتلات قصب السكر وأشار إلى أنه يتم تنفيذها من خلال مصنع قادر للصناعات المتطورة التابع للهيئة العربية للتصنيع وان المحطة على مساحة 26 فدان لإنتاج شتلات القصب بكوم أمبو وبتكلفة 120 مليون جنيه وطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/موسم (غرس ربيعي وخريفي) ، تكفي لزراعة مساحة 4000 فدان بالشتل في الموسمين بتمويل من وزارة الزراعة وهيئة تنمية الصعيد.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة تقوم بإنشاء محطات لإنتاج شتلات قصب بتكنولوجيا جديدة مصرية بالكامل حتى تكون نموذجاً يحتذى للقطاع الخاص وكذلك لتشجيع المزارعين على زراعة القصب بنظام الشتلات.
لزيادة الإنتاجية من وحدتي الأرض وأيضا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر تلك السلعة الاستراتيجية الهامة وتقليل فاتورة الاستيراد وقد أشاد القصير بجهود القائمين على إنشاء المحطة وطالبهم بسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المقررة وقبل بداية الموسم الجديد لزراعة القصب في مايو المقبل.
من ناحيته قال اللواء شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد بان انشاء هذه المحطة يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر وقال إن الهيئة تقوم بالتعاون مع وزارة الزراعة في إنشاء محطات إنتاج شتلات القصب من أجل تحقيق أعلى انتاجية تسهم في رفع مستوى معيشة المزراعين وتحقيق الاكتفاء من سلعة استراتيجية.
حضر اللقاء اللواء عمرو عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مصنع قادر للصناعات المتطورة.
والدكتور أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية والدكتور مصطفى عبدالجواد مدير مجلس المحاصيل السكرية والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية وبعض قيادات وزارة الزراعة ومحافظة اسوان وهيئة تنمية الصعيد ومصنع قادر
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