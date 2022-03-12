القومي للمرأة يشارك في احتفال مطار القاهرة الدولي تزامنا مع اليوم العالمي...

تزامنا مع الاحتفالات باعياد المرأة و اليوم العالمي للمرأة الموافق ٨ مارس من كل عام، شارك المجلس القومى للمرأة ممثلا فى لجنة العلاقات الخارجية في احتفال مطار القاهرة الدولى باليوم العالمي للمرأة، مع المسافرات داخل صالات السفر والوصول،

حيث تم توزيع الورود والهدايا التذكارية على السيدات المسافرات من مطار القاهرة احتفالاً بهذه المناسبة وعرفانا وتقديرا لدور المرأة الهام في المجتمع.