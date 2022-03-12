تزامنا مع الاحتفالات باعياد المرأة و اليوم العالمي للمرأة الموافق ٨ مارس من كل عام، شارك المجلس القومى للمرأة ممثلا فى لجنة العلاقات الخارجية في احتفال مطار القاهرة الدولى باليوم العالمي للمرأة، مع المسافرات داخل صالات السفر والوصول،
حيث تم توزيع الورود والهدايا التذكارية على السيدات المسافرات من مطار القاهرة احتفالاً بهذه المناسبة وعرفانا وتقديرا لدور المرأة الهام في المجتمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القومي للمرأة يشارك في احتفال مطار القاهرة الدولي تزامنا مع اليوم العالمي... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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