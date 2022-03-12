البحث العلمى: فتح باب التقدم لحاضنة المركز الإقليمى لجنوب الصعيد

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فتح باب التقدم للدورة الثانية للحاضنة التكنولوجية "حاضنة المركز الإقليمى لجنوب الصعيد بسوهاج" ومقرها مركز تنمية إقليم جنوب الصعيد بجزيرة قرامان بمحافظة سوهاج التابع للأكاديمية، وهى إحدى الحاضنات التابعة للبرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بالأكاديمية والممول منها، وذلك بالتعاون مع كلية التجارة جامعة سوهاج.





وأشار صقر فى بيان اليوم السبت، إلى أنه سيتم تلقى طلبات التقديم حتى 31 مارس الحالى، وسوف تقوم الحاضنة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسوهاج - فى إطار بروتوكول تعاون بين الأكاديمية والجهاز - فى عمل مجموعة من التدريبات خلال الفترة القادمة ومنها "حدد فكرة مشروعك" و"ابدأ مشروعك"؛ بهدف مساعدة أصحاب الأفكار والراغبين فى التقدم للاحتضان على اكتساب المهارات والخبرات اللازمة.

وأوضح أنه فى إطار اهتمام القيادة السياسية بأصحاب الهمم تستهدف الحاضنة احتضان أحد الفرق من ذوى الهمم ممن لديهم فكرة قابلة للتطبيق، أو إحدى الفرق من أصحاب الأفكار التى تخدم أصحاب الهمم شرط قابليتها للتطبيق وأن تخدم قطاعا عريضا من أصحاب الهمم.

وقال صقر إن الهدف من البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية بالأكاديمية هو احتضان رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين وتقديم الدعم المادى والفنى والتدريب ودراسات الجدوى والتسجيل، لتمكين المبتكر من الوصول بفكرته إلى شركة تكنولوجية ناجحة، وسُتعرض الأفكار المتقدمة على لجان تحكيم متخصصة وستحصل الأفكار المتميزة على منحة احتضان من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تصل إلى 200 ألف جنيه للشركة الواحدة خلال فترة الاحتضان، بالإضافة إلى الدعم الفنى واللوجيستى.

وأضاف أن حاضنة المركز الإقليمى لجنوب الصعيد بسوهاج قامت منذ إنشائها بتدريب عدد من طلاب وخريجين ورواد الأعمال فى عدة محافظات ومن معسكرات توليد الأفكار والأيام التعريفية وورش العمل فى مجالات إعداد نماذج وخطط الأعمال وتحويل الفكرة إلى نموذج أولى وخطوات تسجيل الشركات من خلال خبراء متخصصين فى هذه المجالات.

وأشار إلى أن الدور الكبير الذى تقوم به الأكاديمية فى دعم المجتمع العلمى من خلال نشر ودعم ثقافة الابتكار والإبداع فى كل ربوع الجهورية لا يتحقق إلا من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات العلمية والأكاديمية والبحثية وعلى رأسهم الجامعات المصرية ولذلك كانت الشراكة مع جامعة سوهاج؛ لتحقيق الأهداف المشتركة للجهتين.

وأكد أن برنامج الحاضنات التكنولوجية "انطلاق" أصبح يغطى معظم الأقاليم المصرية والتخصصات التكنولوجية، ويهدف برنامج "انطلاق" إلى التوسع فى جميع أنحاء مصر لدعم الشركات الناشئة المبتكرة فى مختلف المجالات وخلق بيئة للتواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والتوجيه عن طريق برنامج مكثف مدته من ستة أشهر لسنة وهى فترة الاحتضان، تخضع من خلاله الشركات الناشئة التى يتم تأهيلها لتدريب مكثف يتركز حول تطوير نموذج العمل التجارى، وبناء قاعدة بيانات للعملاء وخطة التسويق وتصميم العلامة التجارية والتخطيط المالى للشركة.

وتابع قائلا: "إن برنامج (انطلاق) يساهم فى إتاحة فرصة للتواصل مع أكثر من 100 من المتخصصين فى التوجيه، حيث بدأت أكاديمية البحث العلمى برنامجاً طموحاً وهو البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" منذ عام 2016، وذلك كخطوة فعالة لتحقيق إحدى أهداف الدولة فى استراتيجية العلوم والتكنولوجيا 2030 وهى "تهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وتطبيق مخرجات البحث العلمى وتعميق التصنيع المحلى.