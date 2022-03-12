تداول 28 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

جدة - نرمين السيد - وأضاف المركز، فى بيان اليوم السبت، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 28476 طنا تشمل: 9339 طن فوسفات و16337 طن يوريا و2800 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33228 طنا تشمل: 3008 أطنان قمح و404 أطنان خشب زان و1390 طن فول و7555 طن أبلاكاش و7491 طن حديد و13380 طن خردة.

وأوضح أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 312 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات ( فاصوليا وبطاطا وبطاطس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (كتان وكراوية وقطن وفول وليمون وبصل وبرسيم)، وفواكه (برتقال ويوسفى وفراولة)، تم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإيطاليا وسلوفينيا والصين وهونج كونج وإنجلترا ومالطا وسنغافورة والهند وسريلانكا وإندونيسيا وفيتنام وباكستان، وبلغ عدد الحاويات الوارد 197 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1963 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 115248 طنا، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 112093 طنا، وغادر قطاران، بحمولة إجمالية 2648 طن قمح، متجهان إلى صوامع شبرا وطنطا.