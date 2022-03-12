جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية، عن طرح 234 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة العاشر من رمضان بمساحة 40م2 تقريباً للمقبرة لقاطنى مدن (العبور - الشروق - العاشر من رمضان)، بنظام حق الانتفاع.





وأوضح حسن أنه يمكن للراغبين فى الحجز الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة العاشر من رمضان، على أن يتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة شروط الطرح، حتى يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجارى بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية.

وأضاف أنه يشترط فى المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً مواطنا مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنويا مثل شركة أو مؤسسة، وأن يكون من قاطنى إحدى مدن (العبور - الشروق - العاشر من رمضان) وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة "مبنى أو أرض" له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج /الزوجة/الأولاد القصر)، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، أنه لا يحق للأسرة الواحدة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة، وسيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية للذين تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان القرعة العلنية فى موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة.

من ناحية أخرى، أكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياً وصيدليتين بمدينتى (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة) للبيع بالمزاد العلنى، موضحاً أنه تمت إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقرى جهازى المدينتين المطروح بهما المحال والصيدليات، فى إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة.

بدوره، أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 33م2 إلى 100م2 بالسوق التجارية رقم 4 بمنطقة الـ 800 فدان بالمدينة، للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الأحد الموافق 27 مارس الجارى.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من 20م2 إلى 40م2 بالمركز التجارى رقم (14) بمنطقة عمارات سكن مصر بمنطقة الـ 2600 فدان بالمدينة، للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجارى.