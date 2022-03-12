جدة - نرمين السيد - شهد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، فعاليات افتتاح "المؤتمر السابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان"، والذى يعقد على مدار يومين بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم المهنى.





استهل الوزير كلمته بتقديم الشكر للقائمين على فعاليات المؤتمر لجهودهم المبذولة فى تحقيق وتقديم أفضل صور الدعم النفسى للمواطنين بمختلف فئاتهم.

وأكد الوزير أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً لملف دعم الصحة النفسية للمواطنين، وتطوير وتأهيل مهارات مقدمى الرعاية الصحية النفسية، لافتاً إلى استمرار تقديم الدعم الكامل للصحة النفسية.

كما أشار الوزير خلال كلمته إلى العمل على تفعيل المجلس القومى للصحة النفسية، وعقد اجتماعاته دورياً للخروج بتوصيات تنعكس على مصلحة المواطن المصرى، مشيداً بالدور الفعال الذى تقدمه الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، برئاسة الدكتورة منن عبد المقصود، للاهتمام بصحة المواطنين النفسية.

وأكد الوزير أهمية التحاق الأطباء بتخصص الصحة النفسية ضمن برنامج الزمالة المصرية وبرامج الدراسات العليا بكليات الطب، لما له من دور فعال لا يقل أهمية عن باقى التخصصات الطبية، مشيراً إلى احتياج الشعوب المستمر للدعم النفسى، خاصة فى ظل الأزمات التى يمر بها العالم.

ناقش الوزير أهمية المجلس الصحى المصرى، كخطوة هامة للتنظيم والتنسيق بين جميع مقدمى الخدمات الصحية والتدريبية.

وبدوره، أضاف الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى ومستشار السيد رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعى، أن الطب النفسى من أهم أسس وركائز المجتمعات، بشرط أن يقدم من خلال أطباء متخصصين فى العلاج النفسى، مشيرًا إلى ضرورة حث الأطباء على الالتحاق بتخصصات الطب النفسى ببرامج الزمالات لصقل مهاراتهم وتقديم خدمات قائمة على أحدث الأدلة العلمية.

ومن جانبها، لفتت الدكتورة منن عبدالمقصود رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى اهتمام وزارة الصحة والسكان بالطب النفسى، من خلال إنشاء الأمانة العامة للصحة النفسية منذ 24 عامًا، مؤكدة أن التوسع الذى تشهده مصر فى تقديم خدمات التوعية والوقاية وعلاج الإدمان والأمراض النفسية، يدل على وجود هدف ورؤية مستقبلية لمواطن قادر على البناء ومواجهة التحديات.

وتضمن المؤتمر عقد ورش عمل تدريبية يحاضر فيها أساتذة من جامعات القاهرة، وعين شمس، والأزهر، ومختلف الجامعات المصرية حول التغلب على الصعوبات والمشاكل التى تواجه الفرق الطبية أثناء ضغوط العمل وخاصة وقت الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات التى يلقيها أساتذة للطب النفسى ومتخصصين فى الصحة النفسية وعلاج الإدمان.