المتحدث العسكرى ينشر فيديو عن أنشطة القوات المسلحة خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وتضمن الفيديو أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر فبراير، وتوقيع القوات المسلحة بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، وشهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة البحث الرئيسى لكلية القادة والأركان، ونظمت جمعية المحاربين القدماء مؤتمرا صحفيا بمناسبة يوم الشهيد والمحارب القديم.

وأناب الرئيس عبدالفتاح السيسى، الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة تزامنا مع احتفالات مصر بيوم الشهيد والمحارب القديم، كما نظمت القوات المسلحة ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف، ونفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق قاعدة برنيس البحرية.

ونظمت القوات المسلحة زيارة لوفد من أعضاء التمثيل العسكرى العرب والأجانب المعتمدين وزوجاتهم للقوات البحرية، وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسى وقادة القوات المسلحة صلاة الجمعة بمسجد المشير.