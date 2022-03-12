عاجل- الحكومة: لا صحة لتغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية

جدة - نرمين السيد - وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية، مُشددةً على توافر جميع السلع التموينية بشكل طبيعى دون تغييرها، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع "جمعيتى"، وكذلك توافر مخزون استراتيجى لها يكفى لعدة أشهر مقبلة، كما سيتم إطلاق معارض "أهلا رمضان" فى نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات، ثم بالقاهرة الكبرى، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، على أن تستمر بعض تلك المعارض طوال شهر رمضان، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أى تلاعب فى أسعارها أو احتكارها.

وفى سياق متصل، وصلت نسب صرف السلع التموينية إلى 40% عن شهر مارس الجارى، وتتوافر 27 سلعة ‏بمخازن شركتى الجملة العامة والمصرية، والتى تصل إلى حوالى 1500 مخزن، مع ضخ يومى من السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التى تصل ‏عددها إلى 40 ألف منفذ بحوالى 4 آلاف طن سكر / يوم، و3 ‏آلاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ1 لتر والعبوة ‏زنة الـ800 جرام، وألف طن مكرونة يومى، وكذلك الأرز بالإضافة إلى ‏السلع الأخرى التى تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتى ‏وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة غضب المواطنين، وفى حالة وجود أى شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية فى المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء 01155508688 -01155508851 على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى [email protected]