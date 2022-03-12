/684961/إعرف-عقوبة-رش-مياه-الشرب-قدام-البيت-فى-القانون-الجديد

تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث يستهدف القانون وضع إطار قانونى للقطاعات الخدمية، لتهيئة المناخ الاقتصادى لاستقبال وتشجيع الاستثمار ، وفتح الطريق أمام المنح والمساعدات، ووضع أسس واضحة للعلاقة بين مقدمى ومتلقى الخدمة والجهاز الرقابي، والبحث عن مصادر بديلة للمياه.

دوت الخليج

قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

حيث تضمنت المادة 48 على ضمن فصل العقوبات فى مشروع القانون، أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادتين 42\43 وفى حالة تكرار المخالفة خلال 6 اشهر تضاعف العقوبة فى حديها الادني والأقصي.

ويستعرض موقع دوت الخليج، أبرز بنود المادتين 42\43، فى قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

حيث تضمنت المادة 43، لايجوز استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة له فى عقد تقديم الخدمة.

وقد تضمنت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه لا جدال أن تحسين إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة الموارد المائية بشكل أفضل يعزز النمو الاقتصادي ويسهم إلى حد كبير في تقليص وطأة الفقر، لذا خطت مصر خلال العقدين الماضيين خطوات كبيرة على طريق تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء في المناطق الحضرية أو الريفية”

وقال عماد سعد حمودة، أن مشروع قانون تنظيم المياة والصرف الصحي خطوة تأخرت كثيرا لأن قطاع المياة يخدم قطاع كبير في الدولة.

وتابع ، أن مشروع قانون تنظيم المياة والصرف الصحي" دخل البرلمان عام ٢٠١٦ ، وتم مناقشتة ٢٠١٧ وتم ادخال تعديلات عليه وجاء الرد عليه بعد اربع سنوات، مما يؤكد مدي اهمية مشروع القانون.