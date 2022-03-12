/684958/اغلاق-ميناء-دمياط-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية
كشف ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، أنه تم إغلاق ميناء دمياط،اليوم الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية،حيث ظنث بلغت سرعة الرياح 45 عقدة وبلغت الأمواج 4 أمتار.
دوت الخليج
ومن ناحية أخرى، أعلن ديوان عام محافظة دمياط، أن سرعة الرياح وهطول الأمطار أدى إلى إغلاق بوغاز الصيد بمدينة عزبة البرج، ومنع خروج المراكب للصيد بخروج أى مركب صيد للبحر، كما توقفت حركة الصيد داخل مسطح بحيرة المنزلة لحين تحسن الأحوال الجوية.
استمرار هطول الأمطار
يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه كافة مدن محافظة دمياط، طقسًا غير مستقر، مع استمرار هطول الأمطار على كافة المدن مصحوبة بموجة من الصقيع والبرودة.
موجة الطقس السئ
يذكر ان العديد من المحافظات تعرضت على مدار اليومين الماضيين لحالة من موجة الطقس السئ نتيجة منخفض جوي تعرضت له البلاد تسببت في رياح شديدة مثيرة للاتربة كما تسببت الرياح في غلق العديد من المواني المصرية وتوقف حركة الملاحة والصيد في العديد من السواحل الشمالية
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اغلاق ميناء دمياط بسبب سوء الأحوال الجوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.