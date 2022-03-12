/684958/اغلاق-ميناء-دمياط-بسبب-سوء-الأحوال-الجوية

كشف ممدوح الشيطى، المتحدث الإعلامى لهيئة ميناء دمياط، أنه تم إغلاق ميناء دمياط،اليوم الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية،حيث ظنث بلغت سرعة الرياح 45 عقدة وبلغت الأمواج 4 أمتار.

دوت الخليج

ومن ناحية أخرى، أعلن ديوان عام محافظة دمياط، أن سرعة الرياح وهطول الأمطار أدى إلى إغلاق بوغاز الصيد بمدينة عزبة البرج، ومنع خروج المراكب للصيد بخروج أى مركب صيد للبحر، كما توقفت حركة الصيد داخل مسطح بحيرة المنزلة لحين تحسن الأحوال الجوية.

استمرار هطول الأمطار

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه كافة مدن محافظة دمياط، طقسًا غير مستقر، مع استمرار هطول الأمطار على كافة المدن مصحوبة بموجة من الصقيع والبرودة.

موجة الطقس السئ

يذكر ان العديد من المحافظات تعرضت على مدار اليومين الماضيين لحالة من موجة الطقس السئ نتيجة منخفض جوي تعرضت له البلاد تسببت في رياح شديدة مثيرة للاتربة كما تسببت الرياح في غلق العديد من المواني المصرية وتوقف حركة الملاحة والصيد في العديد من السواحل الشمالية