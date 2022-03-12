/684957/المشاط-مؤتمر-الأورمان-وإتحاد-الصناعات-يدعم-رؤية-مصر-لتحقيق-أهداف-التنمية-المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم السبت ، أن مؤتمر الاورمان واتحاد الصناعات المصرية الذى اختتمت أعمالها فى مدينة الأقصر نجح فى جمع كافة الأطراف من مجتمع مدنى وقطاع خاص لدعم رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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وكشفت الوزيرة عن سعادتها بالمشاركة فى مؤتمر الإستدامة والتحولات الإقتصادية في دورته الثانية، والذي عقدته جمعية الأورمان وإتحاد الصناعات المصرية بمحافظة الأقصر بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية.

سعي كافة دول العالم لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل سعي كافة دول العالم لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة، فقد أصبح العمل المشترك بين كافة الأطراف ذات الصلة ضروري وحتمي، ولذلك يتم العمل مع شركاء التنمية على تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في العديد من المشروعات والشراكات التي يتم العمل عليها، موضحةً أن ال كثير من المشروعات التي يتم العمل عليها بالتعاون مع شركاء التنمية، مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يشترك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعمل وزارة التعاون الدولي على الترويج لقصص مصر التنموية وتوثيقها لاسيما تلك التي يشترك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني لنعكس حرص الدولة وتوجهها نحو تحقيق نمو شامل ومستدام.

الفترة المقبلة ستشهد مزيد من العمل مع شركاء التنمية

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من العمل مع شركاء التنمية، وتحفيز أكبر لمشاركة المجتمع المدني في ظل إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدني، لتصبح هذه المؤسسات على دراية أكبر بالتمويلات التنموية والدعم الفني الذي يتاح من شركاء التنمية في مصر.

كما تحدثت الوزيرة خلال المؤتمر، عن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي بدأ تنفيذه في بداية عام 2020، في إطار السعي نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تعد هي القاسم المشترك بين الخطط التنموية في كافة دول العالم، موضحة أنه رغم الظروف الاستثنائية التي مر بها العالم في الفترة الحالية وإجراءات الإغلاق إلا أن مصر استطاعت من خلال علاقاتها المتميزة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 20 مليار دولار على مدار عامي 2020 و2021 من بينها نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص و500 مليون دولار منح تنموية خلال 2021 فقط، استفاد منها أيضًا القطاع الخاص والمجتمع المدني. واوضحت وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة أطلقت تقريرين سنويين لعام 2020 و2021 ويحتوي كل تقرير على شرح مفصل للعمل المشترك الذي تم تنفيذه بالتعاون بين شركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني في مصر والوزارات والجهات المعنية، في إطار المشروعات التي تركز على المواطن باعتباره محور الاهتمام، والمشروعات الجارية التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مؤتمر التنمية المستدامة في مدينة الأقصر

وشهد مؤتمر التنمية المستدامة في مدينة الأقصر في دورته الثانية الذي يقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولى، وينظمه اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الأورمان، حضور مجموعة من السادة الوزراء منهم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من الخبراء الدوليين وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية وعربية واقليمية وعالمية