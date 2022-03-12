/684955/أجواء-شتوية-الأرصاد-تكشف-حالة-الطقس-خلال-الأسبوع

قالت دكتور منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك استمرار فى انخفاض درجات الحرارة بمعدل 5 درجات عن باقى العام تأثرا بالكتل الهوائية القادمة من جنوب وشرق أوروبا لوجود امتداد بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" الذى يذاع على فضائية "الأولى ".

وأشارت غانم، الى أن إنخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار على معظم مناطق الجمهورية مع ميله للدفء فى المناطق الجنوبية، مضيفة:" لكن مع دخول ساعات الليل، سبيكون الطقس شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية".

الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع

وأردفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري غير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية، فضلا عن وجود نشاط للرياح على مناطق الصعيد وشمال سيناء، مشيرة الى استمرار نشاط الرياح حتى يوم الأربعاء القادم .

أكدت غانم، أن الكتل الهوائية القادمة من الشمال غير محملة بالأتربة، لافتةً أن درجات الحرارة ستكون منخفضة حتى نهايات الأسبوع الجاري.

ووجهت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، النصيحة للمواطنين باستمرار ارتداء الملابس الشتوية مع متابعة درجات الحرارة والنشرات الجوية.