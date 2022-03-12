/684951/نقل-نور-محمود-وأسرته-للمستشفى-بعد-إصابتهم-في-حريق-هائل

اشتعل حريق هائل في منزل والدة زوجة الفنان نور محمود، أدي إلى تعرضه للإصابة هو وزوجته الصحفية نانسي عبد المنعم نائب رئيس تحرير مجلة «الكواكب»، مما استدعى نقلهم فورًا للمستشفى.

دوت الخليج يرصد إصابة الفنان نور محمود وأسرته في حريق هائل.

نقل أسرة نور محمود للمستشفى

ونُقلت والدة نانسي عبد المنعم إلى العناية المركزة لتدهور حالتها الصحية، وكشف عن ذلك الحادث أحد المقربين من الأسرة من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: "دعواتكم بالشفاء لأخواتي وأصدقائي.. أطيب اتنين والله الراقين الغالين على قلبي".

وتابع: "ربنا يلطف بيهم باللي هم فيه.. حريق في منزل والدة نانسي، ووالدتها في الرعاية وبنتها وزوجها مصابيين.. ربنا يشفيهم ويعافيهم ويطمنا عليهم ويقوموا بألف صحة وخير".

تعرض نور محمود لحادث سير

وسبق وأعلن الفنان نور محمود، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تعرضة لحادث سير، وكتب قائلا: «العربية ولعت وأنا ماشي.. اللهم لك الحمد والشكر».

نور محمود يشارك في مسلسل «منورة بأهلها»

على الصعيد الآخر، يعرض حاليًا للفنان نور محمود مسلسل «منورة بأهلها»، المسلسل من تأليف محمد أمين راضي، إخراج يسري نصرالله، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم: ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، باسم سمرة، محمد حاتم، ناهد السباعي، عباس أبو الحسن، والفنان الشاب عمر زريق.

وتألق نور محمود في مسلسل «إجازة مفتوحة»، بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، مراد مكرم، سامي مغاوري، دنيا ماهر، ملك قورة، بالإضافة إلى عدد من الممثلين الشباب، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد حماقي، إنتاج «سينرجي» ومها سليم.

وينتمى المسلسل لنوعية المسلسلات الطويلة الـ40 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الاجتماعية ذات الطابع الكوميدي، حول العلاقات الأسرية داخل العائلة الكبيرة والأزمات التي تواجه الآباء في التعامل مع الأبناء.

وشارك نور أيضا في حكاية «بالورقة والقلم»، ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا» في الموسم الثاني، مع يسرا اللوزي، عماد رشاد، نور محمد، على الطيب، حسام الجندي، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالي، ياسمين سمير، إخراج محمد بكير.