/684950/بعد-وفاة-شقيقتها-بساعات-بثينة-رشوان-تقف-على-خشبة-المسرح-لتقديم-عرض-في-انتظار-بابا

استقبلت الفنانة بثينة رشوان عزاء شقيقتها أمس الجمعة، بعد أن رحلت عن عالمنا صباح أمس، وأصرت الفنانة على الحضور إلى المسرح القومي لعرض مسرحيتها الجديدة رغم حزنها.

دوت الخليج يكشف حضور بثينة رشوان لمسرحيتها

وفاة شقيقة بثينة رشوان

شاركت الفنانة بثينة رشوان في مسرحية "في انتظار بابا" أمس الجمعة على الرغم من حالتها النفسية السيئة جدا بعد وفاة شقيقتها قبل العرض بساعات، وعلى الرغم من ذلك إلا أنا الجمهور لم يشعر قط بالأمر أثناء العرض حيث كانت بثينة رشوان في أبهى صورة لها أثناء المسرحية من حيث الغناء والاستعراضات وتأديها بعض المشاهد الكوميدية.

وبعد انتهاء المسرحية، انفجرت الفنانة بثينة رشوان في البكاء على خشبة المسرح وسط تحية الجمهور لها، عقب أن أعلن الفنان أحمد سلامة عن الوفاة، كما أصر الجمهور على عدم الانصراف قبل أن يقدم العزاء للفنانة.

مسرحية في انتظار بابا

وتقدم المسرح القومي بخالص العزاء والمواساة للفنانة ومن جانبها قالت الفنانة بثينة رشوان بعد العرض: "الممثل مثل الجندي على الجبهة لا يغيب عن المسرح إلا في حالة وفاته، مشيرة إلى أن هذا ما تعلمته من الأجيال السابقة".

يذكر أن الفنان خالد عبد الحميد، كان قد أعلن عن وفاة شقيقة الفنانة بثينة رشوان وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت شقيقة الفنانة بثينة رشوان وإلغاء عرض في انتظار بابا، الليلة الجمعة على المسرح القومي، للفقيدة الرحمة وللأهل الصبر والسلوان".

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ثم تم تشييع جثمان شقيقة بثينة رشوان من مسجد الرحمن الرحيم، وتم دفنها في مقابر الأسرة بمنطقة أكتوبر، واستقبلت العزاء في منطقة النرجس بالتجمع الخامس بعد أن رفضت بثينة توقف عرض مسرحيتها التي تحمل اسم "في انتظار بابا".

وكانت آخر أعمال بثينة رشوان المسرحية هي "زقاق المدق" التي شاركها بها كلا من شمس، ودنيا عبدالعزيز، وبهاء ثروت، ومجدي فكري وآخرين وتم عرضها بين القاهرة والإسكندرية وحققت نجاحًا كبيرًا.