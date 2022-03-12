/684946/موسيماني-يراجع-خطة-مباراة-صن-داونز-في-المحاضرة-الختامية

يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب سوكر سيتي، استعدادا لخوض مباراة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة مراجعة خطة اللعب في مباراة اليوم أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا، والمهام المطلوبة من كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق نتيجة إيجابية خلال اللقاء.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

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الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب.

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

سقط النادي الأهلي في الجولة الثالثة من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلو صن داونز بهدف دون رد، في لقاءجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الاهلي وصف ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من خلال تعادله نع الهلال السوداني، والخسارة أمام بطل جنوب إفريقيا، والفوز على المريخ.

بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مباراة صن داونز مباشرةً

بعثة الأهلي بجنوب إفريقيا

ووصلت بعثة النادي الأهلي صباح الأمس إلى مطار جوهناسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز بطل الدوري المحلي، والتي كان في استقبالها سفير مصر أحمد الفاضلي.