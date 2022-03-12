بعثة الأهلي تعود للقاهرة عقب مباراة صن داونز مباشراً

/684941/بعثة-الأهلي-تعود-للقاهرة-عقب-مباراة-صن-داونز-مباشرا

تغادر بعثة الأهلي تغادر جنوب إفريقيا في طريقها إلى القاهرة عقب نهاية مباراة صن داونز الجنوب الإفريقي التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تغادر البعثة ملعب سوكر سيتي فور انتهاء المباراة مباشرة إلى مطار جوهانسبرج في طريق عودتها إلى القاهرة، على أن يتخلل الرحلة الهبوط في مطار أسوان للتزود بالوقود.

سقط النادي الأهلي في الجولة الثالثة من المجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام ماميلو صن داونز بهدف دون رد، في لقاءجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

يتصدر صن داونز ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، فيما يحتل الاهلي وصف ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، من خلال تعادله نع الهلال السوداني، والخسارة أمام بطل جنوب إفريقيا، والفوز على المريخ.

بعثة الأهلي بجنوب إفريقيا

ووصلت بعثة النادي الأهلي صباح الأمس إلى مطار جوهناسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، استعداداً لمواجهة صن داونز بطل الدوري المحلي، والتي كان في استقبالها سفير مصر أحمد الفاضلي.

وجاءت بعثة النادي الأهلي التي توجهة إلى جنوب إفريقيا استعداداً لمواجهة صن داونز، بـ 23 لاعب، والتي ترأسها محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة والتي ضمت طارق قنديل وحسام غالي عضوي مجلس الإدارة.

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني.

خط الهجوم:ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.