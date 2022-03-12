روسيا تحذر: العقوبات يمكن أن تؤدى إلى سقوط محطة الفضاء الدولية

حذرت روسيا من أن العقوبات يمكن أن تؤدى إلى سقوط محطة الفضاء الدولية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "سكاى نيوز عربية".

وأكدت روسيا أن العقوبات ستؤدي إلى اضطراب تشغيل مركبات الفضاء الروسية التي تزود محطة الفضاء الدولية مما يؤثر على الجزء الروسى من المحطة الذى يسمح خصوصا بتصحيح مدار البنية المدارية. وضعت روسيا وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في حالة تأهب قصوى بعد أن هددت بالتخلي عن رائد فضاء أمريكي عالق في محطة الفضاء الدولية (ISS) وحذرت من أنها قد تقع علي الولايات المتحدة الأمريكية أن لم تدخل روسيا وتقوم بدورها في محطة الفضاء الدولية. ويواصل الجيش الروسي عملياته العسكرية في أوكرانيا لليوم السابع عشر على التوالي، الأمر الذى دعا دول أوروبية وغربية وأمريكية إلى فرض عقوبات ضد موسكو وقياداتها.

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