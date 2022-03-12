وزيرة الهجرة تعلن تكريم اسم الراحل محمد فريد خميس بمؤتمر مصر تستطيع...

وزيرة الهجرة: تكريم اسم محمد فريد خميس تقديرا لدوره الوطني المخلص تجاه الصناعة المصرية

تعلن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تكريم اسم الراحل محمد فريد خميس رائد الصناعة الوطنية، خلال فعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر "تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، والمقرر انطلاقها يومي 27-28 مارس الجاري، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" سيشهد تكريم اسم رجل الأعمال المصري الراحل محمد فريد خميس رائد الصناعة الوطنية، تقديرا لدوره الوطني المخلص تجاه الصناعة المصرية على مدار العقود السابقة، وكذلك لاسهاماته وتعاونه الوطيد مع وزارة الهجرة في عدد من البرامج خاصة في العمل على سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، فلقد كان مؤمنا بضرورة الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج في مختلف المجالات وخاصة في المجال الصناعي.

وأضافت أنه فضلا عن التعاون والشركات الممتدة مع الجامعة البريطانية في مصر هذا الصرح التعليمي الكبير، الذي انشأه الراحل محمد فريد خميس، في العديد من المبادرات، وكان منها المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز وترسيخ روح الانتماء لدي الاجيال المصرية الناشئة بالخارج، من خلال الاستفادة من الجانب الأكاديمي والبحثي للجامعة البريطانية ودورها في المجتمع.

وأكدت وزيرة الهجرة أن رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس يعد أحد رموز قطاع الصناعة، حيث ساهم على مدى سنوات طويلة فى دعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال إقامة مشروعات صناعية متميزة وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة ساهمت فى رفع اسم مصر عاليا فى كافة الأسواق العالمية.