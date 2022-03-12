مايا مرسي تجتمع مع سفراء الاتحاد الافريقي

عقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اجتماعا افتراضيا مع مجموعة من سفراء الاتحاد الأفريقي وذلك علي هامشمشاركتها كرئيسة لوفد مصر فى فعاليات الدورة ٦٦ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحده (CSW66) المنعقدة بنيويورك.

استعرضت الدكتورة مايا مرسي خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية للقضاء علي ختان الاناث والزواج المبكر سواء من خلال التشريعاتوالقوانين او حملات التوعية التي تم اطلاقها .

كما اوضحت جهود الدولة المصرية في الاستجابة لاحتياجات المرأة اثناء جائحة كورونا ، مشيرة الي أن مصر أعدت ورقة سياسات كانتالأولي علي مستوي العالم والتى استعرضت خلالها أهمية ادماج احتياجات المرأة في خطتها الوطنية لاحتواء تداعيات الجائحة منذ اللحظةالأولي (مارس 2020) ، وكانت السياسة هي اتباع الاستجابة الفورية المطلوبة واتخاذ اجراءات وتدخلات قصيرة ومتوسطة المدي .

وأكدت انه تم اصدار 5 نسخ من " مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" لرصدتنفيذ تلك السياسات بشكل دوري ، وتحدثت عن الاجراءات التي تم اتباعها من الدولة المصرية علي المستوي الدولي ايضا، حيث اعتمدتاللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان القرار المصري "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا المستجد"،وانضمت لقائمة رعاة القرار 19 دولة عربية و60 دولة حول العالم. .

واكدت الدكتورة مايا مرسي انه من الضروري العمل سويا لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة ورفع الوعي بموضوعات المرأة في دولنا.

واشارت الدكتورة مايا مرسي الي استضافة مصر لقمة المناخ COP27، والتي سوف تنعقد خلال شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر ان فعاليات الدورة ٦٦ للجنة وضع المرأة بالأمم المتحده (CSW66) المنعقدة بنيويورك : حول "تحقيق المساواة المبنية على النوعالاجتماعي وتمكين جميع النساء والفتيات في سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية"