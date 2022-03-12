الهجرة: تكريم اسم الراحل محمد فريد خميس بمؤتمر مصر تستطيع

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" سيشهد تكريم اسم رجل الأعمال المصرى الراحل محمد فريد خميس رائد الصناعة الوطنية، تقديرا لدوره الوطنى المخلص تجاه الصناعة المصرية على مدار العقود السابقة، وكذلك لاسهاماته وتعاونه الوطيد مع وزارة الهجرة فى عدد من البرامج خاصة فى العمل على سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، فلقد كان مؤمنا بضرورة الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج فى مختلف المجالات وخاصة فى المجال الصناعى.
وأضافت، أنه فضلا عن التعاون والشركات الممتدة مع الجامعة البريطانية فى مصر هذا الصرح التعليمى الكبير، الذى أنشأه الراحل محمد فريد خميس، فى العديد من المبادرات.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس يعد أحد رموز قطاع الصناعة، حيث ساهم على مدى سنوات طويلة فى دعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال إقامة مشروعات صناعية متميزة وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة ساهمت فى رفع اسم مصر عاليا فى كافة الأسواق العالمية.
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