الهجرة: تكريم اسم الراحل محمد فريد خميس بمؤتمر مصر تستطيع

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تكريم اسم الراحل محمد فريد خميس رائد الصناعة الوطنية، خلال فعاليات النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر "تستطيع" تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة"، والمقرر انطلاقها يومى 27-28 مارس الجارى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" سيشهد تكريم اسم رجل الأعمال المصرى الراحل محمد فريد خميس رائد الصناعة الوطنية، تقديرا لدوره الوطنى المخلص تجاه الصناعة المصرية على مدار العقود السابقة، وكذلك لاسهاماته وتعاونه الوطيد مع وزارة الهجرة فى عدد من البرامج خاصة فى العمل على سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، فلقد كان مؤمنا بضرورة الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج فى مختلف المجالات وخاصة فى المجال الصناعى.

وأضافت، أنه فضلا عن التعاون والشركات الممتدة مع الجامعة البريطانية فى مصر هذا الصرح التعليمى الكبير، الذى أنشأه الراحل محمد فريد خميس، فى العديد من المبادرات.

وأكدت وزيرة الهجرة، أن رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس يعد أحد رموز قطاع الصناعة، حيث ساهم على مدى سنوات طويلة فى دعم وتطوير الصناعة المصرية من خلال إقامة مشروعات صناعية متميزة وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة ساهمت فى رفع اسم مصر عاليا فى كافة الأسواق العالمية.