شهادة ثقة.. تصدير الخامات اللازمة لصناعة الأدوية إلى ألمانيا

من جانبه، قال رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة خالد أبو المكارم، إنه يجرى الآن إعداد قائمة بالشركات المنتجة للبنود الجمركية التى ترغب الشركة الألمانية فى استيرادها من مصر للإعداد للقاءات ثنائية بين الجانبين.
وأضاف أن المجلس مستعد لاستقبال الشركة بعد تحديد الشركات التى ترغب فى العمل معها، وإعداد زيارات ميدانية لزيارة المصانع المتفق عليها، مشيرا إلى أنه وفقا لمكتب برلين فإن هناك العديد من سبل التعاون التى يمكن من خلالها إيجاد فرصة تصديرية للقطاعات التابعة للمجلس من الصناعات الكيماوية والأسمدة، وتتمثل فى عدد من الأليات مثل تنفيذ بعثات تجارية للسوق الألمانية، وبعثات مشترين للسوق المصرية، ومعارض دولية متخصصة.
ونوه بأن المجلس أرسل عرضا تقديميا موضحا به الفصول والقطاعات والبنود الجمركية التابعة له، والمدرجة تحت كل فصل، لتحديد القطاعات المستهدفة للدخول بها إلى السوق الألمانية، والآلية المناسبة لذلك، مضيفا أن المجلس طلب موافاته بقوائم الشركات المستوردة للمنتجات التابعة للمجلس.
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