وصول 12 عربة قطار روسية درجة ثالثة مكيفة

جدة - نرمين السيد - استقبلت هيئة السكة الحديد، 12 عربة درجة ثالثة مكيفة، ضمن صفقة العربات المكيفة الجديدة المتعاقد عليها، التى تقوم بتصنيعها شركة ترانسماش هولدينج الممثل للتحالف الروسى المجرى.





ويتضمن الاتفاق مع الشركة تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة درجات أولى وثانية وثالثة تأتى على دفعات شهرية، بحيث تضم 500 عربة درجة ثالثة مكيفة تدخل مصر لأول مرة، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى أن الاتفاق يضم أيضا 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية (عادية)، ووصل منها 700 عربة عادية ودرجة ثالثة مكيفة حتى الآن. وتعد صفقة الـ 1300 عربة هى الأكبر فى تاريخ الهيئة، حيث تصل قيمتها إلى 1.065 مليار يورو، يتم تمويلها عبر قرض ميسر مقدم من بنك اكزيم المجرى وبنك اكزيم الروسى، ويكتمل توريدها نهاية عام 2023.

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