جولة ميدانية فى الإسماعيلية لمتابعة منظومة التأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - توجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، إلى محافظة الإسماعيلية، فى جولة تفقدية لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة.





وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الجولة تأتى فى إطار المتابعة الميدانية لمعدلات الإنجاز فى منظومة التأمين الصحى الشامل والاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. وأشار «عبدالغفار» إلى أنه من المقرر أن تبدأ الجولة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا، بتفقد مستشفى فايد التخصصى، ويعقبها عدد من الزيارات التفقدية الأخرى.

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