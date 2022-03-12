رئيسة قومى المرأة تجتمع مع سفراء الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، اجتماعا افتراضيا مع مجموعة من سفراء الاتحاد الإفريقى، على هامش مشاركتها كرئيسة لوفد مصر فى فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) المنعقدة حاليا بنيويورك.





وأشار المجلس، فى بيان أصدره اليوم، إلى أن الدكتورة مايا مرسى استعرضت خلال الاجتماع جهود الدولة المصرية للقضاء على ختان الإناث والزواج المبكر سواء من خلال التشريعات والقوانين أو حملات التوعية التى تم إطلاقها.

وكشفت عن جهود الدولة المصرية فى الاستجابة لاحتياجات المرأة أثناء جائحة كورونا، مشيرة إلى أن مصر أعدت ورقة سياسات كانت الأولى على مستوى العالم والتى استعرضت خلالها أهمية إدماج احتياجات المرأة فى خطتها الوطنية لاحتواء تداعيات الجائحة منذ اللحظة الأولى (مارس 2020)، وكانت السياسة هى اتباع الاستجابة الفورية المطلوبة واتخاذ إجراءات وتدخلات قصيرة ومتوسطة المدى.

وأكدت أنه تم إصدار 5 نسخ من "مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد لرصد تنفيذ تلك السياسات بشكل دورى.

وتحدثت الدكتورة مايا مرسى عن الإجراءات التى تم اتباعها من الدولة المصرية على المستوى الدولى أيضا، حيث اعتمدت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان القرار المصرى "حماية حقوق المرأة والفتاة من تداعيات كورونا المستجد"، وانضمت لقائمة رعاة القرار 19 دولة عربية و60 دولة حول العالم.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى أنه من الضرورى العمل سويا لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة ورفع الوعى بموضوعات المرأة فى دولنا، مشيرة إلى استضافة مصر لقمة المناخ COP27، والتى ستنعقد خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW66) منعقدة بنيويورك حول "تحقيق المساواة المبنية على النوع الاجتماعى وتمكين جميع النساء والفتيات فى سياق تغير المناخ، وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية".