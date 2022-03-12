جامعة العلمين: استضافة مؤتمر التنقل الذكى يأتى ضمن خطة دعم البحث العلمى

جدة - نرمين السيد - أفاد تقرير قدمه عصام الكردى رئيس جامعة العلمين الدولية، بانطلاق المؤتمر الدولى الأول للتنقل الذكى، وذلك بمقر الجامعة بمدينة العلمين الجديدة، خلال الفترة من 6 إلى 7 مارس، تحت رعاية عصام الكردى، وهشام جابر نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.





أشار التقرير، إلى أن كلية علوم وهندسة الحاسبات بالجامعة قد نظمت المؤتمر برعاية وشراكة إستراتيجية من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وبرعاية تقنية من جمعية مهندسى الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، كما شارك فى التنظيم تحالف يضم أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وفى كلمته، أوضح عصام الكردى أن استضافة الجامعة للمؤتمر الدولى الأول للتنقل الذكى يأتى ضمن خطتها الإستراتيجية نحو تطوير ودعم البحث العلمى التطبيقى المؤثر؛ لخدمة وتمكين المجتمع والمساهمة فى تطوير مدينة العلمين الجديدة وباقى المدن الذكية، حيث يمثل المؤتمر ملتقى علمى واقتصادى وحكومى مهم؛ لاستعراض وتباحث الموضوعات التكنولوجية والتشريعات والقوانين، وكذلك الخطط المستقبلية للمدن الذكية التى تساهم بشكل كبير ومؤثر فى تطوير منظومات التنقل الذكى والتى أصبحت من الركائز الأساسية فى مدن الجيل الرابع.

ومن جانبه، أشاد محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالجهد المبذول من قبل التحالف القائم على تنظيم المؤتمر، مضيفا أن الأكاديمية تتبنى فكرة التحالفات فى العمل المشترك؛ بهدف توحيد الجهود والتمويل، مؤكدًا على أهمية دور كل كيان بالتحالف فى الوصول إلى تنفيذ المشروعات الضخمة.

وأفاد المهندس أشرف حسنى نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أن الجهاز يثمن الشراكة الفعالة فى كل القطاعات بمجال الاتصالات، بالإضافة إلى اهتمامه بالبحث العلمى، فضلاً عن تعاونه مع كافة جهات الدولة.

ووجه مصطفى النعناعى عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات بالجامعة الشكر للتحالف القائم على تنظيم المؤتمر، ولجميع الخبراء من داخل وخارج مصر على مشاركتهم فى النسخة الأولى للمؤتمر، مما يعود بالنفع على جميع الجهات المشاركة.

جدير بالذكر، أن البرنامج العلمى للمؤتمر تضمن ندوات وحلقات نقاش دارت حول ثلاثة عوامل أساسية يعتمد عليها التنقل الذكى وهى: التكنولوجيا، والحوكمة، وتخطيط المدن، وهى مكونات ليست منفصلة بل تؤثر على بعضها البعض.