بطرح «نوستالجيا».. أميرة سليم تحتفل بذكرى ميلاد سيد درويش الـ 130

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دوت الخليج يرصد طرح كليب «نوستالجيا» احتفالًا بمرور 130 عام على ميلاد سيد درويش.

كليب «نوستالجيا»

«نوستالجيا» مأخوذة عن أغنية «ايه العبارة» أبرز أغاني فنان الشعب سيد درويش، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاده ال 130 حيث يوافق 17 من مارس الجاري.

أميرة تتعاون مع والدتها مارسيل متى

وتعاونت أميرة مع والدتها مارسيل متي في اختيار العمل الذي يمكن أن تقدمه للكبير سيد درويش، فسجلت «ايه العبارة» في الأستوديو في يونيو الماضي، بصحبة عزف والدتها علي البيانو، بدون كلمات ولكن من خلال صوتها فقط، حيث يتحول صوتها إلي آلة موسيقية، يعبر عن اللحن الغنائي بمنحنيات وجمل موسيقية وألوان وطبقات صوتية مختلقة بطابع كلاسيكي شرقي.

وانتهت منا في يونيو الماضي، ثم قامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج مدحت سعودي وإنتاج فرنسي لشركة So Freakantastik لصاحبها أوليفيه دليس وهشام عبدالخالق.

وأوضحت أميرة أن نوستالجيا هو عمل فني يمثل ثلاثة اجيال، جيل أحد اعظم الموسيقين في مصر سيد درويش بعبقريته وموسيقاه المصرية الأصيلة، وجيل مارسيل متي أول عازفة بيانو مصرية عزفت في دار الأوبرا الخديوية وأول أستاذ بيانو مصري في معهد الموسيقي بأكاديمية الفنون، مربية أجيال من الموسيقيين والعازفين المصريين في مصر وخارجها، ثم جيل أميرة سليم بمشوارها الفني الحافل ووقوفها علي مسارح أوروبية كثيرة حاملة تاريخ أجدادها عبر أعمالها الفنية في مصر وفي الخارج وحتي اليوم.

ويعد هذا العمل الفني انطلاقه جديدة لأميرة سليم في تواصلها مع جمهورها من المتوقع أن يليها أعمال أخري متنوعه بألوان صوتية مختلفة ومتعددة تعبر عن عالمها الفني وهويتها.

معلومات حول سيد درويش

جدير بالذكر أن سيد درويش ولد في 17 مارس عام 1892 باﻹسكندرية لأسرة متوسطة الحال، والتحق وهو في الخامسة من عمره بأحد الكتاتيب ليتلقى العلم ويحفظ القرآن، وبعد وفاة والده وهو في السابعة من عمره، قامت والدته بإلحاقه بإحدى المدارس، وبدأت تتضح موهبته الفنية في المدرسة، حيث بدأ ينشد مع أصدقائه ألحان الشيخ سلامة حجازي والشيخ حسن الأزهرى ثم عمل بالغناء فى المقاهى.