/684944/طرح-11-محلا-تجاريا-وصيدليتين-للبيع-بالمزاد-العلني-بمدينتي-أكتوبر-والعبور-الجديدتين

أكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياً وصيدليتين بمدينتي ( أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة ) للبيع بالمزاد العلني، موضحاً أنه تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقري جهازى المدينتين المطروح بهما المحال والصيدليات، وذلك في إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة.

دوت الخليج

طرح 11 محلاً تجارياً وصيدليتين للبيع بالمزاد العلني بمدينتي أكتوبر والعبور الجديدتين

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (٣٣م٢ : ١٠٠م٢) بالسوق التجارية رقم 4 بمنطقة الـ 800 فدان بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 27/3/2022.

كما أوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (٢٠م2 : ٤٠م٢) بالمركز التجاري رقم (١٤) بمنطقة عمارات سكن مصر بمنطقة الـ ٢٦٠٠ فدان بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022.

يذكر ان الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بوجه بتغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا، ليتم إصداره دوريا في بداية كل أسبوع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أخر بيان يومي لإحصائيات كورونا صدر عن الوزارة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وسيتم إصدار البيانات التالية يوم السبت من كل أسبوع.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن قرار تغيير موعد إصدار البيان جاء مع انكسار الموجة الخامسة من الجائحة وتراجع معدلات الإصابات بنسب شبه ثابتة لمدة أسبوعين متتاليين، إلى جانب تراجع نسب الإشغال في المستشفيات.

وأعرب «عبدالغفار» عن أمله في استمرار انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا، مؤكداً ضرورة التوسع في تلقي الفئات المستهدفة للقاحات طبقًا للبرنامج الزمني، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما سيؤدي إلى تخطي الأزمة بنجاح وسلام.

وطالب المواطنين بالحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء، والاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظافة الشخصية لحماية الأفراد والمجتمع من انتشار أي أمراض معدية.