"بكت على المسرح".. شيرين عبد الوهاب حديث الجمهور في الكويت

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أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضجة وجدلا كبيرًا خلال الساعات الماضية بعد آخر ظهور لها في حفلها الجديد الذي أحيته أمس الجمعة في الكويت.

دوت الخليج يرصد لقطات من حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

حفل شيرين عبد الوهاب بالكويت

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب في حفلها الأخير التي أحيته في الكويت وهي تبكي عقب تقديمها لإحدى الأغاني وسط تصفيق وإشادات الجمهور، وحرصت شيرين عبد الوهاب على أن توجه رسالة للجمهور تقول بها: "وحشتونى حبايب قلبى.. الدنيا من غيركو وحشة وأنتو أغلى الناس.. ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرنى بأيام وحشة".

وتألقت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل بتقديمها مجموعة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة التي يحبها الجمهور، وظهرت بإطلالة استغربها الكثيرين حيث استبدلت السوارية والفساتين بسويت شيرت من اللون الأسود وبنطلون جلد أسود وحذاء رياضي من اللون الأبيض.

بكاء شيرين عبد الوهاب

ويشار أن شيرين كانت قد روجت لحفلها في الكويت وكتبت عبر تغريدة نشرتها بموقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة "تويتر": "جاهزين يا أهل الكويت وحشتوني جدا إن شاء الله هكون معاكم يوم 11 - 3 في الكويت الحبيبة".

ورفع حفل شيرين عبد الوهاب لافتة كامل العدد، وقدمت أشهر أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور حيث بدأت بـ "مش عايزة غيرك أنت" بحسب طلب الجمهور، وتفاعلت شيرين مع جمهور الحفل بين الأغنيات بطريقتها العفوية قائلة: "وحشتونى حبايب قلبى.. الدنيا من غيركو وحشة وأنتو أغلى الناس.. ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرنى بأيام وحشة".

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ومن ضمن الأغاني التي قدمتها أيضًا: متحاسبنيش، كلها غيرانة، مشاعر، على بالى، وغيرها من الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور، وكانت قبلها بأيام حرصت شيرين عبد الوهاب، على الاحتفال بيوم المرأة العالمي، وشاركت جمهورها ومتابعيها بنشرها مقطع فيديو خلال تواجدها ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس.

وعلقت على الفيديو الذي نشرته قائلة: "كل سنة و كل ست قوية و مثابرة و صامدة، كل سنة وكل ست محققه حلمها، كل سنة والمرأة رمز الحياة فهي مثال للصبر والأم والأخت والزوجة، كل يوم وأنتي القوة والطموح، كل يوم وأنت الأمل والنجاح، كل يوم وانتِ المعلمة، كل يوم وأنت الخير والحب، كل يوم وكل عام وأنت أجمل وأقوي".