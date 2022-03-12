/684942/الصحة-إعلان-إحصائيات-الإصابات-والوفيات-والتعافي-من-فيروس-كورونا-أسبوعيا-بدلا-من- البيان-اليومي

وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير للتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بتغيير مواعيد إصدار البيان اليومي لإحصائيات الإصابات والوفيات والتعافي من فيروس كورونا، ليتم إصداره دوريا في بداية كل أسبوع.

دوت الخليج

لقاحات فيروس كورونا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أخر بيان يومي لإحصائيات كورونا صدر عن الوزارة، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وسيتم إصدار البيانات التالية يوم السبت من كل أسبوع.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن قرار تغيير موعد إصدار البيان جاء مع انكسار الموجة الخامسة من الجائحة وتراجع معدلات الإصابات بنسب شبه ثابتة لمدة أسبوعين متتاليين، إلى جانب تراجع نسب الإشغال في المستشفيات.

وأعرب «عبدالغفار» عن أمله في استمرار انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا، مؤكداً ضرورة التوسع في تلقي الفئات المستهدفة للقاحات طبقًا للبرنامج الزمني، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما سيؤدي إلى تخطي الأزمة بنجاح وسلام.

وطالب المواطنين بالحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية في مواجهة الوباء، والاستمرار في ممارسة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظافة الشخصية لحماية الأفراد والمجتمع من انتشار أي أمراض معدية.

وكانت أعلنت الوزارة ،أمس الجمعة، عن خروج 733 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 424831 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 854 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 495373 من ضمنهم 424831 حالة تم شفاؤها، و 24277 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف