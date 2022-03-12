/684939/العالم-مع-موعد-لحرب دموية قافلة-الموت-تتوجه-إلي-كييف

تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تطورا خطيرا، بعدما رصدت الأقمار الصناعية تحرك قوات روسية نحو العاصمة الأوكرانية كييف، حيث أوضحت الصور التي ألتقطت بواسطة الأقمار الصناعية تحرك قافلة ضخمة من القوات والمعدات العسكرية شمالي العاصمة الأوكرانية كييف.

دوت الخليج

"قافلة الموت" بحسب ما وصفتها وسائل إعلام غربية، أنها علي بعد 64كيلو متر من العاصمة كييف، الأمر الذي يعكس قوتها وخطورتها.

ومع الساعات الأولي من صباح اليوم السبت، ومع تحرك هذه القافلة الضخمة، بدأ العالم يحبس أنفاسه متوقعا حدوث معركة شرسة ستكون الأصعب منذ بداية الهجوم الروسي علي الأراضي الأوكرانية بعد توقف دام لأسبوعين.

الحرب الروسية الأوكرانية

الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية، أكدت أن هذه القافلة كانت متوقفة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية لوجود مشكلات في الوقود والنواحي اللوجستية، فضلا عن تعرضها لهجوم، إلا أنها بدأت صباح اليوم في التحرك نحو كييف.

الصور رصدت أيضا، أن قاذفات الصواريخ بدأت تتخذ مواقع هجومية، الأمر الذي يؤكد علي حدوث معركة دموية للسيطرة بالكامل علي العاصمة الأوكرانية كييف. ورصدت الصور التي ألتقطت أيضا آليات عسكرية أخري تابعة للقافلة اختبأت داخل الغابات لتجنب الهجوم الأوكراني.