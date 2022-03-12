/684935/اليوم-مرتضى-منصور-يعقد-مؤتمر-صحفي-لتقديم-فيريرا-بمقر-الزمالك

يعقد اليوم السبت، مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمر صحفي، وذلك من أجل تقديم البرتغالي فيريرا المدير الفني الجديد للمؤتمر الصحفي لتقديمه لجماهير النادي، ومن المقرر إقامنة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حقق الوداد الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 1/0، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الزمالك المباراة بقوة وهدد مرمى الوداد في أكثر من كرة في ظل تكتل الفريق المغربي في الدفاع، وأضاع كرة زيزو أخطر فرص المباراة ولكن تألق لاكناوتي حارس الوداد وأخرج الكرة.

وفي الدقيقة 33 أتيحت فرصة التسجيل لعمر السعيد بعد خروج خطأ من التكناوتي ولكن لم يستغلها الأول ويسكنها الشباك ليضرب الكرة بالرأس خارج المرمى، وحاول بعدها الزمالك عدة محاولات من أجل تعديل النتيجة.

لينتهي شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، في إنتظار تعديل الزمالك للنتيجة من خلال التغييرات التي سيجريها فيريرا بالشوط الثاني.

وفي شوط المبارة الثاني تراجع الزمالك في بدايته وأحتسب الحكم ركلة جزاء بعدما أصطدمت الكرة في يد الونش ليحتسبها الحكم دون تردد ، ويسجل يحيى جبران هدف الفريق المغربي الوحيد في الدقيقة 48 على يسار أبو جبل.

الزمالك ضد الوداد

ولم يستطيع الزمالك العودة للمبارة مرة أخرى، وظهر الفريق بسوء مستوى، عن الشوط الأول، وهاجمت الجماهير المتواجدة بعض لاعبي الفريق4 عقب الخروج بشكل شبه رسمي من دوري أبطال افريقيا.

لتنتهي المباراة في الأخير بفوز الوداد على الزمالك بهدف نظيف، ويرتفع رصيده للنقطة رقم 9، بينما يتأزم موقف الزمالك ويظل رصيده عند نقطتين.

قرارات مرتضى منصور

بجانب عرض سيف الدين الجزيري للبيع وتغريم محمود علاء 200 ألف جنية لإشباكه مع الجماهير، كما أعلن إيقاف مستحقات جميع اللاعبين لنهاية الموسم، والإعتماد على بعض لاعبي فرق الناشئين مواليد 2003.

وكتب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي: "المستشار مرتضي منصور يعلن عدم التجديد لكلا من :- اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وطارق حامد ومحمد ابو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الدين الجزيري للبيع. وتوقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير . وايقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم والاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري" .