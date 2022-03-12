وزير الرى ونظيره فى جنوب السودان يفتتحان معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان، وتوجها لافتتاح "معرض زهور الربيع" والذى تقيمه وزارة الرى بحدائق القناطر الخيرية.





وصرح الدكتور عبدالعاطى، أن التعاون بين مصر وجنوب السودان يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى دولة جنوب السودان، وبما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، وأنشأت الوزارة 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، تلاها تنفيذ 7 محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية فى المناطق الحكومية والحيوية فى العاصمة جوبا، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجارى المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيا، ومشروع تطهير المجارى المائية بحوض بحر الغزال والذى سيسهم فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضى الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والذى يقوم حاليا بعمل جميع التحاليل اللازمة لمراقبة نوعية المياه لصالح الجهات الحكومية بجنوب السودان كمعمل معتمد، كما يجرى تنفيذ عملية إنشاء 7 محطات مياه شرب جوفية مزودة بطلمبات تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير مياه الشرب النقية لسكان قرى كابورى وكابو وأمادى والرجاف والرجاف غرب وموجرى وجبل لادو بدولة جنوب السودان، وسبق توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين لتنفيذ مشروع للحد من مخاطر الفيضان بحوض بحر الجبل، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الجنوب سودانية المشتركة والتى عقدت بالقاهرة فى يوليو الماضى، كما شهد حفل ختام أسبوع القاهرة الرابع للمياه فى أكتوبر الماضى توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال تطهير المجارى المائية وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدولة جنوب السودان.

ويعد معرض زهور الربيع بالقناطر الخيرية، من أقدم معارض الزهور فى مصر، وتحرص وزاره الموارد المائية والرى على إقامته فى موعده خلال شهر مارس من كل عام، ويعتمد المعرض على زهرة بذره السناريا والتى تعد من البذور النادرة، وتتميز بألوانها المتعددة والزاهية، وتحتاج لمجهود كبير فى الزراعة والعناية، كما يشتمل المعرض على أنواع كثيرة من النباتات مثل الجارونيا وزهور القطف والأشجار والحوليات والصبارات بأنواعها والأشجار الخشبية وأشجار نخيل الزينة بأنواعها المتعددة، بالإضافة لشجرة المورينجا التى تم إضافتها حديثا، وشتلات شجره التين البنغالى التى تعد أقدم الأشجار الموجودة بالقناطر الخيرية، وشتلات النخيل البلدى.

الجدير بالذكر أن جميع الشتلات والنباتات والأشجار الموجودة بالمعرض هى من إنتاج مشاتل وصوب الوزارة بالقناطر الخيرية المقامة على مساحة 20 فدانا، تنتج جميع الأشجار والنباتات التى تستخدم فى أعمال تطوير الحدائق، كما تلبى طلبات الجمهور من منافذ البيع التابعة لها، ويتم إدارة وتشغيل هذه المشاتل والصوب ذاتيا بأيدى المهندسين والعاملين ومعدات وزارة الموارد المائية والرى.