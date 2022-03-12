طرح 11 محلاً وصيدليتين للبيع بالمزاد بمدينتى أكتوبر والعبور

جدة - نرمين السيد - أكد المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، أنه تم طرح 11 محلاً تجارياً وصيدليتين بمدينتى ( أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة) للبيع بالمزاد العلنى.





وأوضح أنه تمت إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقرى جهازى المدينتين المطروح بهما المحال والصيدليات، فى إطار سعى وزارة الإسكان لتوفير الخدمات المختلفة وفرص العمل بالمدن الجديدة وتحقيق التنمية المستهدفة.

وقال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنه تم طرح 4 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (33م2 : 100م2) بالسوق التجارية رقم 4 بمنطقة الـ 800 فدان بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الأحد الموافق 27/3/2022.

فى حين، أكد المهندس أحمد على، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من (20م2 : 40م2) بالمركز التجارى رقم 14 بمنطقة عمارات سكن مصر بمنطقة الـ2600 فدان بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022.