خاص| عادل أديب يكشف حقيقة مناشدته للدولة بفرض ضريبة على مشاهدة التلفاز: «دعم للدولة وليس ضريبة»

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دوت الخليج يرصد حقيقة مناشدة المخرج عادل أديب للدولة بفرض ضريبة على مشاهدة التليفزيون.

عادل أديب ينفي مناشدته للدولة بفرض ضريبة على مشاهدة التلفاز

ونفى أديب عنوان خبره المتداول في تصريح خاص لموقع «دوت الخليج» قائلًا: "بنفي عنوان الخبر ولكني بأكد مضمونه وذلك لاني لم أذكر ابدا كلمة ضريبة، وانما شرحت بكل بساطه ما يحدث في العالم اجمع خاصة الدول الاوربيه من دعم المشاهدين للدراما التليفزيونيه".

عادل أديب يوضح تأثير تقديم دعم للدولة من خلال دفع مقابل لمشاهدة التلفاز

وتابع: "مما يؤثر ايجابا علي الاتي، عدم احتلال الفقرات الاعلانية مساحات طويلة تدمر متعة متابعة العمل الدرامي وتفسد بناء صانعيه هذا اولا، ثانيا ترفع عن كاهل الدوله مايزيد سنويا علي ما يزيد عن ٤ مليار جنية نكاليف انتاجية للاعمال الدراميه اضافة الي مرتبات وخلافه تدفعها الدوله وهي في نهاية المطاف تاتي من حصيلة ضرائب المواطن العادي! هذا ثانيا".

واستطرد: "المواطن المصري يدفع فاتورة التليفون و الانترنت و الدش و الديكودر واخيرا المنصات العربيه و الاحنبيه ومن ثم ما اقترحته هو دعم دراما الدوله المصرية كعنصر وطني هام يحافظ و يحمي الشخصية والهوية المصريه وهو اقل بكثير مما يتم صرفه علي كل ماذكر بل واهم بكثير للحفاظ علي ثقافة اجيالنا".

وأردف: "ثالثًا في بعض الدول الاوربية المتقدمه يتم فرض هذا الدعم وليس الضريبه حتي علي من لا يمتلك جهاز تليفزيون حفاظا علي الهوية ومقومات ثقافه الدوله، رابعا عندما يدعم المواطن المصري الدراما المصريه فقد عمل وقام بتحرير الدراما من كل قيود المعادلات التجاريه مثل ما كان يفعل قطاع الانتاج بالتليفزيون والذي كان مفرخة حقيقيه لافكار و اجيال جديده لا تخضع لاليات البيع والشراء التجارية الماجنه ومن ثم فدعم انتاج الدراما المصريه يحررها من كل ما عانينا منه السنوات الماضيه من سؤ الاعمال ماتقدمها من امور اثرت علي سلوك المواطن المصري تحت مسمي البيع والنجم".

وأضاف: "خامسا وسادسا وسابعا لي رجاء وطلب هام، اولا عندما يتحدث شخص متخصص اكثر من ٣٠ عاما في هذا المجال عمل فيه مخرجا ومنتجا و موزعا ارجو عندما يريد ان يقارعه احد ان يكون علي الاقل في نفس علمه وخبرته فهذا مجال علم لا راي لمن لا علم له.. الي كل احبائي الذين تاهو وضلوا الطريق علي صفحات ما اسميه انا "الخراب والانفصال اللا اجتماعي ارجو منكم شيئان هامان لاتكتفي فقط بقراءه عنوان مقال فدائما العنوان هو لبيع الخبر وليس حقيقة الخبر وحينما تنساق وراء العنوان وانت ليس لديك الخبره ولم تقرا ما بداخله بتمعن وتتبني فكره رفضه ربما يكون هذا حقك علي صفحتك، لكن ليس من حقك ان تسفه او تتهم او تلوث سمعه من قال او اقترح لان هذا في نهاية الامر ياعزيزي الغالي هو اتهام سيحاسبك الله سبحانه وتعالي عليه فاحذر".

واختتم حديثه قائلًا: "في نهايه الامر كنت اتمني كشعب متحضر ان نناقش الافكار، خاصة انني لست صاحبها وانما اردت كمتخصص ان ارفع عن كاهل المشاهد و الدوله معا حملا ثقيلا بكل حب و عن علم وخبره ريما تلك الخبره تريد التنقيح التغيير او الاضافه او حتي الرفض وربما لو تناقشنا قد نجد حلولا افضل وريما لو قرانا و انصتنا واحترمنا الاخر نصبح كما ارادنا الله سبحانه وتعالي عن باقي مخلوقاته نصبح ادميين لدينا عقل نفكر به ميزنا به الله سبحانه وتعالي عن باقي مخلوقاته، لا لنتحارب و نخرب ونفرق به.. وانا ماعتقديش اني حد مجنون يطلب من الدوله انها تزود ضرايب!!! ولو طلبت مش ح اسميها اسم رخيص زي ضريبة متعه!! نفس الصحي نزل خبر تاني بياكد كدبته وعلي لساني وهو ما كلمنيش اصلا!!!".