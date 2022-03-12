آيات الحداد لـ دوت الخليج: خاطبت الحكومة بشأن ملف المرض النفسى وزيادة معدلات الطلاق وطالبت بسياسة واضحة

/684934/آيات-الحداد-لـ-تحيا-مصر-خاطبت-الحكومة-بشأن-ملف-المرض-النفسى-وزيادة-معدلات-الطلاق-وطالبت-بسياسة-واضحة

أكدت النائبة آيات الحداد عضو لنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أنها على مستوى طلبات الإحاطة استخدمت حقها القانونى بشأن إشكاليات وشكاوى المواطنين بشأن مسابقة الـ36ألف معلم، ومنهج رابعة إبتدائى، واستخدمت أيضا حقى باقتراح برغبة بشأن إضافة مادة القيم والأخلاق واحترام الرأى الأخر، وذلك فيما يخص ملف التعليم، وفيما يتعلق بمحافظة الاسكندرية، استخدمت حقى الرقابى تجاه المشاكل الكثيرة فى محافظة الإسكندرية، حيث أزمات المواقف العشوائية وتم التوافق عل أنشاء جراج متعدد الطوابق وتمت الموافقة عليه وتم تخصيص الأماكن اللازمة، وغيرها من طلبات المناقشة العامة بشأن ملف الوعى والفكر وبناء الإنسان وخاصة على مستوى المرض النفسى.

دوت الخليج

آيات الحداد: خاطبت الحكومة بشأن ملف المرض النفسى وزيادة معدلات الطلاق وطالبت بسياسة واضحة

وشددت الحداد، على ضرورة أن يكون فيه بيئة مختلف لمعالجته فى الشارع المصرى خاصة أن هذا المرض خطير وله تداعيات سلبية كبيرة، بجانب سياسة الحكومة بشأن الافتقاد للعادات والتقاليد للحفاظ على الهوية الوطنية والحفاظ على اللغة العربية وأيضا الهجرة غير الشرعية وزيادة معدل الطلاق فى الشارع المصرى، مؤكدة على أن ملفات السياسة العامة تكون من منطلق تسليط الضوء عليها أمام الحكومة من أجل وضع رؤي واستراتيجيات يتم العمل على تنفيذها لمواجهة هذه التحديات. وتطرقت النائبة آيات الحداد بحديثها نحو ملف التصوير العشوائى مؤكدة على أن هذا الملف بحاجة إلى وعى ورشد وخاصة فى ظل التوسع باستخدامات مواقع التواصل الإجتماعى .

هذا وحلت النائبة الدكتورة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، عضو لجنة العلاقات الخارجية عن حزب الشع الجمهورى، ضيفًا على موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، وذلك فى ندوة حوارية أدارها الزميل محمود فايد، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، حيث الحديث الموسع عن حقوق المرأة والاحتياجات التشريعية التى لا تزال بحاجة إلى نظرة كقانون الأحوال الشخصية، والتى أكدت بشأنه بأنه سيتم فى حوار موسع يحقق التوافق مع بين جميع أطراف المنظومة ذات الصلة بالأحوال الشخصية بكل بيت مصرى.