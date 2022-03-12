/684933/تاريخ-مواجهات-مانشستر-يونايتد-وتوتنهام-قبل-المباراة-المرتقبة

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره توتنهام ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب "أولد ترافورد" ، ضمن منافسات الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين فى 197 مباراة، والذي يعود تاريخه إلى يناير 1899، حيث حقق يونايتد الفوز فاز93 مباراة مقابل 53 لتوتنهام، بينما انتهت 50 مباراة بالتعادل.

انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام واتفورد بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن مباريات الأسبوه الـ27 من لدوري الإنجليزي الممتاز

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بهجوم كبير، من خلال عدة هجمات خطيرة، ولكن تألق حارس واتفورد بشكل كبير وحافظ على نظافة مرماه.

بينما حاول لاعبي واتفورد تنظيم هجمات مرتدة شكلوا منها بعض الخطورة على دفاعات مانشستر يونايتد، وفي الدقائق الأخيرة هاجم المانيو بقوة وأضاعوا فرصة التقدم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الحادية والخمسون، بعد محاولات عدة شهدتها المباراة من جانب الطرفين.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون

الجدير بالذكر أن انتهت أحداث مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون، بنتيجة هدفين دون رد لصالح الشياطين الحمر، في لقاء مؤجل جمع بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالهدف الأول في المباراة، في الدقيقة الحادية والخمسون، بعد محاولات عدة شهدتها المباراة من جانب الطرفين.