/684931/تعرف-على-موعد-مباراة-بايرن-ميونخ-أمام-هوفنهايم-فى-الدوري-الألماني

يدخل فريق بايرن ميونخ مباراته اليوم السبت، ضيفا ثقيلا على نظيره هوفنهايم، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والنصف ، على ملعب "راين نيكار أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الألماني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

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ومن المقرر أن تبث مباراة هوفنهايم ضد بايرن ميونخ على قناة sky sports Deutschland.

حقق بايرن ميونخ الألماني الفوز على سالزبورج النمساوي

حقق بايرن ميونخ الألماني الفوز على سالزبورج النمساوي، بسباعية مقابل هدف، في لقاء إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

عاد بايرن موينخ بكل قوة في مباراة الإياب أمام سالزبورج بعد التعادل بهدف لهدف في مباراة الذهاب، ليتأهل للدور ربع النهائي بعد سحق بطل النمسا بثمانية مقابل هدفين.

افتتح البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الـ 12ن وجاء بالفاني في الدقيقة الـ 21، وبالثالث في الدقيقة الـ 23 من عمر اللقاء، ليؤكد على صدارة هدافي البطولة برصيد 12 نقطة.

أكد سرجي جنابري بالهدف الرابع في الدقيقة الـ 31 من عمر المباراة، فيما ضرب توماس مولر بثانيئة في الدقيقة الـ 54 و 84، واختتم يوري سانى في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء.

فيما سجل هدف سالزبورج في الدقيقة الواحد والسبعون من عمر اللقاء، عن طريق موريتس كيارجارد، ليغسل ماء الوجه لفريقه.

حسم بايرن ميونخ بطاقة التأهل للدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في انتظار قرعة دور ربع النهائي، بعد مباريات الأسبوع القادم.

تشكيل بايرن ميونخ أمام سالزبورج:

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: هيرنانديز، ساؤول، بافارد.

خط الوسط: كومان، موسيلا، كيميتش، جنابري.

خط الهجوم: ليروى ساني، ليفاندوفسكي، توماس مولر.

تشكيل سالزبورج النمساوي أمام بايرن ميونخ:

حراسة المرمى: كون.

خط الدفاع: كريستنسن، سوليت، ووبر، أولمر.

خط الوسط: كابالدو، كامارا، سيوالد.

خط الهجوم: أدامو، أرونسون، أديمي.