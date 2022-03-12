القوي العاملة : دورات تدريبية علي النظام الالكتروني الجديد للانتخابات النقابية العمالية...

بدأت مديرية القوي العاملة بالإسكندرية التحضيرية لإجراء الانتخابات العمالية للمنظمات النقابية للدورة النقابية 2022- 2026، في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان.

وقال ياسر سعيد مدير المديرية: إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات للتجهيز لهذه الانتخابات من خلال فريق عمل على أعلى درجات الاستعداد والكفاءة، مشيرا إلي أن مركز المعلومات بالمديرية بدأ في تدريب العاملين على تلك الإجراءات، وذلك بإعداد دورة تدريبية الزملاء المرشحين لإدارة العملية الانتخابية، وذلك لعرض جميع المقترحات المتاحة للترتيب والتنسيق مع جميع الجهات المعنية خلال فترة الانتخابات، وكذلك لعرض محتويات النظام الإلكتروني الجديد الذي تم إعداده خصيصا للانتخابات النقابية.

وقد قام بالتدريب والشرح المهندس محمد كمال مدير مركز المعلومات، حيث تضمن التدريب نظرة عامة على مراحل الانتخابات النقابية، وكيفية تحديث بيانات اللجنة النقابية وأعضائها، فضلا عن تسجيل الانتخابات والمشروع الانتخابى، وبيانات المرشحين والطعون، وكيفية اجراء عملية التمثيل الانتخابي النسبى، وعرض التقارير المتاحة بالتطبيق.

وأكد مدير المديرية أنه سوف يستمر التدريب خلال الفترة القادمة، وحتى موعد الانتخابات من خلال إجراء محاكاة لعملية الانتخابات على النظام والغرض منها اختبار مخرجات النظام التدريب العملي للزملاء على التطبيق.