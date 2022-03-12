القوي العاملة : بدء الإعداد لإجراء انتخابات المنظمات النقابية العمالية للدورة 2022-2026...

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة ، مديريات القوى العاملة بالمحافظات للتواصل مع المنظمات النقابية العمالية للبدء فى تسجيل بيانات الجمعيات العمومية الخاصة بها على المنظومة الإلكترونية الخاصة بوزارة القوي العاملة تمهيداً لإجراء انتخابات المنظمات النقابية العمالية الدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 في النصف الأول من مايو المقبل، وذلك بتحديث بيانات المنظمات النقابية الخاضعة للقانون 2013 لسنة 2017 .

ونظم محمد أنور مدير مديرية القوي العاملة ببنى سويف، إجتماعاً تمهيدياً لوضع خطة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية ، ومراجعتها، والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة ، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولاً بأول.

وقال مدير المديرية : إنه بناء على القرار يتم إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية من خلال الممثل القانوني للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن الإيداع بيان باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية، وفروعها إن وجدت، ووسائل التواصل معها، فضلا عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن (الاسم - الصفة - الرقم القومي - تاريخ الميلاد - محل الإقامة - الوظيفة أو الحرفة - جهة العمل) ، وإسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية العمالية ، وكشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية .

وشدد مدير المديرية خلال الاجتماع ، على ضرورة الالتزام بما جاء بالكتاب الدورى رقم ( ٦ ) ومشاركة جميع القوى الوظيفية بالكامل فى ديوان المديرية والمناطق والمكاتب فى عملية الانتخابات وعدم الاعتذار حتى تتم العملية الانتخابية بنجاح بالصورة اللائقة.