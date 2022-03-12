القوي العاملة :تلقي الجرعة الأولى من التطعيم ضد الالتهاب الكبدي للعاملين بالبحر...

تلقي العاملين بمديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر لقاح التطعيم ضد فيروس التهاب الكبد الوبائي B بمقر المديرية ، بالتعاون مع اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات بالمحافظة ، وذلك للحد من انتشار الفيروس والحفاظ علي صحة العاملين والمواطنين بالمديرية والمكاتب التابعة .
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إن ذلك يأتي تنفيذا للمبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" ، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لحصول العاملين بالوزارات ومديرياتها على لقاح التطعيم المضاد للفيروس للحد من خطر انتشاره .
وأكد وزير القوي العاملة اهتمام القيادة السياسية بحصول جميع العاملين بالدولة في جميع أنحاء الجمهورية على لقاح التطعيم ، مصدرا توجيهاته لمديري مديريات القوي العاملة علي مستوى الجمهورية بحصول جميع العاملين على جرعة اللقاح بمقر المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة ولجنة الفيروسات الكبدية بالمحافظة .
ومن جانبه قال سعيد عبد الراضي مدير المديرية : إن أكثر من 50 من إجمالي 119 موظف من العاملين بديوان المديرية والمكاتب القريبة منها ممن تزيد أعمارهم علي 30 سنة ، تلقوا اللقاح واستمر العمل من العاشرة صباحاً حتى الساعة الثانية مساء ً، بحضور فريق طبي ، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بى.
وأشاد مدير المديرية بالتعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر لإنجاز هذا العمل ، موجها الشكر للفريق الطبي القائم على تقديم لقاح التطعيم للعاملين ، وجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد كبير فى الحد من انتشار فيروس الالتهاب الكبدي بي وزيادة الوعي لدى جميع المواطنين .
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