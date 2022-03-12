القوى العاملة : بدء التدريب على مهنة كهرباء التركيبات بوحدة التدريب المتنقلة...

تابع وزير القوى العاملة محمد سعفان سير عملية التدريب بوحدة التدريب المتنقلة في قرية الشواشنة مركز يوسف الصديق التابعة لمديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم ، وذلك فى إطار متابعته الدورية للدورات التدريبية بمراكز التدريب المهني والوحدات المتنقلة بمحافظات الجمهورية المقدمة مجاناً من الوزارة للشباب من الجنسين لتدريبهم وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات .

وأعلن وزير القوي العاملة أنه تم بدء التدريب على مهنة كهرباء التركيبات بالوحدة لمدة 15 يوما في إطار المبادرة الرئاسية، وسوف يتم نقل الوحدة كل 3 أشهر من القرية لقري أخرى، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها وزارة القوى العاملة؛ بهدف الوصول لكل الشباب بالمحافظة بمحل إقامتهم، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

في السياق نفسه قالت هناء عبد الفتاح مدير المديرية، إن الوحدة بدأت التدريب مجانا على مهنة كهرباء التركيبات بالوحدة المتنقلة ، لتأهيل المتدربين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وذلك في إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني ووضع النظم التي تكفل تنفيذها ومتابعة هذا التنفيذ، ومراجعة الخطط والبرامج المنفذة لهذه الخطة التي تعمل على إعداد قوى عاملة مؤهلة لخفض معدلات البطالة.

وأضافت أن الوحدة تشهد نجاحاً مستمراً فى كل قرية من القرى التي تنتقل إليها ، وهناك إقبال شديد من الشباب على التدريب فى المهن المتوفرة فيها وخاصة بين الفتيات من القري والنجوع التى تنتقل بينها .