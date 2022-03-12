عاجل.. قرار جديد بشأن إحصائيات إصابات ووفيات ومتعافى كورونا

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن آخر بيان يومى لإحصائيات كورونا صدر عن الوزارة، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وسيتم إصدار البيانات التالية يوم السبت من كل أسبوع.
وأشار عبدالغفار، إلى أن قرار تغيير موعد إصدار البيان جاء مع انكسار الموجة الخامسة من الجائحة وتراجع معدلات الإصابات بنسب شبه ثابتة لمدة أسبوعين متتاليين، إلى جانب تراجع نسب الإشغال فى المستشفيات.
وأعرب عن أمله فى استمرار انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا محليا وعالميا، مؤكدًا ضرورة التوسع فى تلقى الفئات المستهدفة للقاحات طبقًا للبرنامج الزمني، والالتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما سيؤدى إلى تخطى الأزمة بنجاح وسلام.
وطالب المواطنين بالحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية فى مواجهة الوباء، والاستمرار فى ممارسة الإجراءات الاحترازية والحفاظ على النظافة الشخصية لحماية الأفراد والمجتمع من انتشار أى أمراض معدية.
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